Encontrada em Roma via de mais de 2 mil anos Durante os trabalhos de construção de uma nova linha férrea, as escavadoras deixaram descoberto um trecho de uma rua romana de mais de 2 mil anos, segundo informou ontem a imprensa italiana. Trata-se de um caminho de 2 metros de largura da Via Colatina, que em seu tempo transcorria paralela à Via Tiburtina. A rua encontra-se em excelente estado de conservação e em seu pavimento de pedra pode-se distinguir ainda marcas de rodas de veículos.