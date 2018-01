Encontrada escuta em escritório da ONU em Genebra Um dispositivo secreto de escuta foi encontrado nos escritórios de Genebra da Organização das Nações Unidas, informa a TV suíça. Trabalhadores acharam o equipamento, provavelmente fabricado na Rússia ou na Europa Oriental, durante trabalhos de reforma numa importante sala de reuniões, conhecida como o Salão Francês, de acordo com a rede Television Suisse Romande, ou TSR. A informação foi confirmada por um porta-voz da ONU em Nova York, que pediu para não ser identificado. O Salão Francês abriga as teleconferências entre o secretário-geral Kofi Annan e o chefe da ONU em Genebra, Sergei Ordzhonikidze, realizadas todas as quartas-feiras. Chefes de Estado, ministros e diplomatas também usam a sala. Um inquérito está em andamento, mas o assunto foi considerado altamente secreto, disse a TSR, que obteve fotografias do equipamento. "É uma peça de escuta altamente sofisticada", disse Patrick Daniel Eugster, chefe da empresa Grupo de Consultoria em Vigilância, à reportagem da TSR, após ver as fotos.