Encontrada mais uma vítima de acidente aéreo em Los Angeles Um quinto corpo foi encontrado nos destroços de um prédio de apartamentos destruído pela queda de um monomotor. A tenente Cheryl MacWillie, da polícia local, disse no fim da noite de ontem que a mais recente vítima encontrada era um passageiro do avião de seis lugares. O piloto e outros dois passageiros morreram no acidente ocorrido na tarde de sexta-feira. Outro cadáver foi encontrado logo após o acidente e acredita-se que fosse de um morador do terceiro andar do edifício. Os investigadores estão utilizando registros dentários e fichas médicas para identificar os corpos.