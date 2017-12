Encontrada na Colômbia moto roubada de Michael Jordan Uma motocicleta Harley-Davidson supostamente roubada em Nova York do astro do basquete americano Michael Jordan foi encontrada num estacionamento da cidade colombiana de Barranquilla, 700 quilômetros ao norte de Bogotá, informou hoje uma fonte da polícia local. O dono do estacionamento, Julio Stequer, disse que a moto, avaliada em US$ 20 mil, foi deixada no local há oito meses e, desde então, ninguém apareceu para retirá-la. Stequer afirmou ter informado a polícia sobre a moto suspeita, acrescentando que os investigadores concluíram que, originalmente, ela tinha placas dos EUA, que depois foram trocadas por uma colombiana. "Recebi a visita de agentes secretos que me mostraram um boletim da Interpol com a descrição de uma motocicleta idêntica, que tinha sido roubada em Nova York." A polícia de Barranquilla está agora confrontando dados com a Interpol para confirmar se a moto realmente pertence a Jordan.