Encontrada segunda caixa preta do Airbus A segunda caixa preta do Airbus A300 da American Airlines que caiu, nesta segunda-feira, no bairro do Queens, em Nova York, foi encontrada agora à noite, segundo informou a National Transportation Safety Board, órgão responsável pela segurança aérea que está levando adiante a investigação sobre o acidente. A primeira caixa preta, recuperada horas antes, já foi levada para Washington, para ser submetida a exames de perícia.