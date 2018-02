Encontradas 67 das 71 vítimas do desastre aéreo na Alemanha As equipes de resgate encontraram até agora 67 das 71 vítimas do acidente entre um avião Tupolev russo e um de carga na última segunda-feira na Alemanha, quase fronteira com a Suíça, informou a polícia local. Viajavam no avião russo 69 pessoas, entre elas 45 crianças que iam de férias para a Espanha. Na outra aeronave estavam apenas o piloto e o co-piloto. Ninguém sobreviveu. As buscas voltam a se intensificar na manhã desta quinta-feira. Parentes das vítimas, acompanhados de médicos e psicólogos, devem chegar ao local do acidente ainda hoje para ajudarem a identificar os corpos. Uma investigação para apurar as causas e as responsabilidades pelo desastre já foi aberta. Pelas primeiras informações, ainda não é possível afirmar quem errou, mas uma empresa responsável pelo controle de vôos em território suíço revelou que o sistema antichoque de avião estava em manutenção na hora da colisão.