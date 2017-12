Encontradas bombas em bancos na Argentina; um morto Um segurança morreu na explosão de uma bomba numa agência do Citibank na Argentina, informa a edição online do jornal La Nación. Outra bomba, colocada na mesma agência, não chegoua explodir. Duas outras bombas foram encontradas em outros bancos, ainda segundo o jornal. Uma delas, que explodiu sem deixar feridos, ocorreu no banco Galícia, gerando pânico entre os clientes. Outro explosivo, deixado em outra agência do Citibank, foi detonado pela polícia. Um policial sofreu ferimentos leves.