Encontradas centenas de moedas no ventre de um paciente Médicos franceses foram surpreendidos quando descobriram a razão para o ventre dolorido e inchado de um paciente: ele tinha engolido cerca de 350 moedas ? no valor de US$ 650,00 ? juntamente com colares e agulhas. Em janeiro de 2002, o homem de 62 anos chegou ao pronto socorro do Cholet General Hospital, na região centro-oeste da França. Ele tinha um histórico de doença psiquiátrica, estava sofrendo de dores de estômago e não conseguia comer nem evacuar. Sua família avisou aos médicos que ele às vezes engolia moedas e que já tinham sido retiradas algumas do seu estômago em visitas anteriores a hospitais. Mesmo assim, os médicos ficaram atônitos quando tiraram uma radiografia. E encontraram uma enorme massa opaca no estômago do paciente pesando 5,5 quilos ? o peso de algumas bolas de boliche. Era tão pesada que tinha obrigado seu estômago a descer e ficar entre os quadris. Cinco dias após a chegada dele ao hospital, os médicos abriram sua barriga e retiraram um estômago muito danificado juntamente com seus conteúdos. O paciente faleceu de complicações pós-operatórias 12 dias depois. Um dos médicos, um especialista em terapia intensiva baseado em Limoges, Bruno François, disse que o paciente havia engolido as moedas no decorrer de uma década ? moedas franceses e depois euros que totalizaram, na época, 4.050 francos. "Ele gostava de ingerir moedas", disse o dr. François. "Quando visitava algumas residências, furtava moedas e as engolia". Essa doença rara do paciente é chamada pica, uma compulsão para comer coisas normalmente não consumidas como alimento. O nome vem da palavra latina para um pássaro chamado pega, uma ave grande da famílias dos Corvídeos (Corvus pica) que ocorre na Europa e da qual se acredita que coma quase qualquer coisa. A pica pode levar o paciente a comer terra, cinzas, giz, cabelo, sabão, escovas de dente, fósforos queimados e muitas outras coisas. Uma vez François tratou um paciente que comia garfos. Grande parte de tais objetos são suficientemente pequenos para serem expelidos sozinhos, mas outros precisam ser retirados pelos médicos. Essa doença é talvez mais conhecida em crianças e mulheres grávidas, mas, às vezes, está, associada também a doenças psiquiátricas e outros distúrbios da alimentação. O caso do paciente francês, cujo nome não foi mencionado, foi relatado na quinta-feira na revista The New England Journal of Medicine. Uns poucos detalhes do seu caso juntamente com o raio X ? mas não explicação da massa no estômago ? foram apresentados em 1º de janeiro como um desafio para os leitores numa seção fixa da revista chamada "Um Mistério Médico". A dra. Lindsey Baden, editora do jornal, informou que 666 leitores de 73 países ? a maioria deles médicos ou estagiários de Medicina ? entraram em contato com a revista para tentar solucionar o mistério. Quase 90% deles estabeleceram um diagnóstico coerente com a pica, mas somente 8% identificaram corretamente as moedas. "Este caso serve de aviso para fatores importantes que devem ser levados em consideração no tratamento de pacientes mentalmente perturbados", escreveu Baden.