Encontradas covas de supostos membros da Al-Qaeda Tropas canadenses e especialistas em medicina legal americanos que vasculhavam um antigo refúgio da Al-Qaeda nas montanhas ao oeste do Afeganistão encontraram e abriram 23 covas que continham os corpos de combatentes da rede terrorista, mortos durante os bombardeios a Tora Bora, no ano passado. Segundo o porta-voz militar, major Bryan Hilferty, especialistas forenses do exército dos EUA recolheram amostras de DNA dos cadáveres exumados em Ali Jaile, 100 quilômetros ao sudeste de Cabul. Acredita-se que Osama bin Laden se encontrava em Tora Bora em dezembro, quando os Estados Unidos submeteram a zona a um intenso bombardeio, apoiado em terra por forças afegãs e americanas. Não se sabe com certeza se Bin Laden morreu no local ou conseguiu escapar. As covas foram descobertas pelas tropas canadenses, que, por sua vez, foram avisadas de sua localização por moradores da região de Ali Jaile. De acordo com o tenente-coronel canadense Pat Strogan, a maneira especial como alguns dos cadáveres foram sepultados pode indicar que eles eram membros importantes da Al-Qaeda.