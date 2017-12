Encontradas duas caixas-pretas nos EUA O diretor do FBI, Robert Miller, informou na noite desta sexta-feira que a caixa-preta do avião da American Airlines que se chocou contra o Pentágono e que continha gravação com as vozes dos pilotos está danificada. O equipamento não agüentou o fogo intenso que os bombeiros levaram dois dias para apagar. As autoridades esperavam obter daí pistas importantes sobre como os seqüestradores conseguiram assumir o comando do jato. No entanto, o Serviço Secreto conseguiu coletar informações da outra caixa-preta, a que contém os dados do vôo, como altitude, velocidade e performance das turbinas, dentre outros. Do jato que caiu na Pensilvânia, somente a caixa-preta com os dados do vôo foi encontrada. Os investigadores buscam pela caixa-preta com a gravação das vozes para, aí sim, ter uma idéia do que aconteceu. Até o momento não foram encontradas as caixas-pretas dos jatos que se chocaram contra as torres do World Trade Center, em Nova York. As informações são da GloboNews.