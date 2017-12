Encontradas mais 36 ossadas dos atentados do WTC Mais 36 restos de ossadas dos ataques de 11 de setembro foram encontrados próximos ao local. Destes, 11 tinham um tamanho considerável, entre 2,5 a 7,6 centímetros. Os outros 25 foram achados próximos a uma estrada usada por oficiais, disse Ellen Borakove, porta-voz do serviço médico na segunda-feira, 26. São mais de 350 ossos encontrados desde outubro, em diversas partes do local onde ocorreu a queda das torres gêmeas, entre ruínas e restos de computador. Oficiais da cidade que fazem a limpeza dos restos do incidente não explicaram como os ossos e o aço ainda estão no local. A cidade está empenhando cerca de 30 milhões de dólares nas buscas na estrada e outras áreas próximas ao local do World Trade Center que não foram incluídas nas buscas iniciais. Mais buscas estão planejadas nos próximos 18 meses, onde mais de 750 partes de restos humanos foram encontrados.