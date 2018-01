Encontradas três pessoas mortas em suposto suicídio grupal no Japão Três pessoas - dois homens e uma mulher aparentando entre 20 e 30 anos - foram encontradas mortas dentro da cabine de um caminhão, em um caso aparente de suicídio em grupo do Japão, informou hoje a polícia. O trio, que ainda está sendo identificado, foi descoberto na cidade de Mitama, na província central de Yamanashi, 109 quilômetros a oeste de Tóquio. A polícia acredita que os três, que não apresentavam sinais de ferimentos externos, morreram intoxicados por monóxido de carbono. Dois fogareiros de carvão foram encontrados no banco traseiro do veículo e as janelas foram previamente seladas com fita adesiva do lado de dentro. O Japão vem sendo palco de uma série de pactos de suicídio nos últimos meses. Geralmente, os grupos que querem se matar organizam o suicídio através da internet. No início deste mês, três pessoas - duas mulheres, uma de 42 anos e a outra de 26, e um homem de 19 - foram encontradas mortos dentro de um carro parado num bosque remoto da província de Oita. Oito pessoas foram encontradas sem vida em dois incidentes distintos no mês passado, e pelo menos 13 pessoas foram descobertas mortas em circunstâncias similares em outubro. O número de suicídios no Japão bateu recorde no ano passado, ultrapassando 32.000.