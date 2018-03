Encontrado 106° bebê roubado durante ditadura militar argentina

BUENOS AIRES - Foi encontrado mais um bebê roubado durante a ditadura militar argentina (1976-1983). Pablo Javier Gaona Miranda procurou o grupo Avós da Praça de Maio, na Argentina, no dia 29 de junho, com dúvidas sobre sua origem.

Um exame de DNA provou a verdadeira identidade de Gaona, hoje com 34 anos. Ele foi sequestrado com os pais, María Rosa Mirando e Ricardo Gaona Paiva, em 14 de maio de 1978, quando tinha apenas um mês de vida.

De acordo com as Avós da Praça de Maio, 500 bebês foram roubados por forças do Estado durante do regime militar. Gaona é o 106° a ser encontrado e ter sua identidade recuperada.

