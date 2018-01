Encontrado aparato de espionagem na sede da ONU Durante a reforma de uma sala de reunião das Nações Unidas em Genebra, trabalhadores encontraram um equipamento de escuta, disse a porta-voz do escritório da ONU em Genebra, Marie Heuze. De acordo com a TV suíça, o equipamento encontrado na sala de reunião, conhecida como Salão Francês, pode ter sido fabricado na Rússia ou na Europa oriental há 3 ou 4 anos. A sala foi usada para o encontro entre o presidente Lula e o presidente da França, Jacques Chirac, para debater um programa mundial de combate à fome, em fevereiro. A sala é adjacente a um salão de conferências que foi usado em um encontro entre o secretário de Estado americano, Colin Powell, e outros chefes de diplomacia de países membros do Conselho Permanente de Segurança da ONU, em setembro de 2003. A escuta pode ter sido usada antes da invasão do Iraque e na época posterior.