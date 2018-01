Encontrado combustível nuclear desaparecido nos EUA Duas barras usadas de combustível nuclear, altamente radioativas, foram encontradas exatamente onde deveriam estar: na usina nuclear Yankee, no Estado americano de Vermont. As peças haviam sido consideradas desaparecidas há três meses por técnicos do local. A descoberta foi feita por engenheiros que trabalham na usina e que utilizaram vestimentas especiais para abrir um contêiner onde os restos de combustível nuclear são depositados. O local é utilizado há 32 anos como depósito de dejetos de combustível. Anteriormente, dois robôs haviam sido programados para vasculhar o contêiner, mas nada encontraram.