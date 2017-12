Encontrado computador com informações da Al-Qaeda Um computador encontrado num edfício que era utilizado pela rede Al-Qaeda no Afeganistão contém cartas e memorandos sobre as operações internas da organização, sua justificativa dos atentados e seus esforços para obter armas químicas, publicou nesta segunda-feira o The Wall Street Journal. Um saqueador disse ter roubado o computador do escritório em Cabul, após uma série de bombardeios norte-americanos contra o Afeganistão em novembro que matou diversos funcionários do alto escalão da Al-Qaeda, informou o diário. O jornal publicou que comprou o computador do saqueador por US$ 1.100 e que as autoridades norte-americanas confirmaram a autenticidade dos arquivos.