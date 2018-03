Encontrado cone do nariz da Columbia Investigadores protagonizaram uma importante descoberta nesta terça-feira, ao localizarem o cone do nariz do ônibus espacial Columbia entre os destroços espalhados por uma área de floresta densa, no leste do Texas. Uma equipe deverá retornar ao local ainda hoje para analisar o cone, localizado quando estava parcialmente afundado num buraco de seis metros de diâmetro, segundo policiais rodoviários. "É a parte frontal do nariz" da Columbia, disse Warren Zehner, coordenador da agência local de proteção ambiental. "Está parcialmente intacto." O cone do nariz representa uma das descobertas mais importantes até o momento. Apesar de as buscas pelos destroços terem revelado milhares de pequenos pedaços da nave, o cone é uma das partes maiores e mais identificáveis. É possível que a peça seja capaz de fornecer pistas valiosas sobre como a Columbia desintegrou-se sobre os céus do Texas na manhã de sábado, causando a morte de todos os sete astronautas a bordo. A nave acidentada está sendo reconstruída a partir dos destroços espalhados por uma área maior que a Irlanda. O cone do nariz foi encontrado a poucos quilômetros de Hemphill, um povoado de cerca de 1.200 habitantes que se transformou em um dos principais focos de buscas. Hemphill situa-se 210 quilômetros a nordeste da Houston, onde fica o Centro Espacial Johnson. VEJA O ESPECIAL