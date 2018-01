Encontrado corpo de estrangeiro no Iraque A polícia iraquiana encontrou o cadáver de uma pessoa, provavelmente um estrangeiro, ao norte de Bagdá. O corpo, com cabelos loiros e feições ocidentais, foi retirado do Rio Tigre, disse o capitão Hakim al-Azawi, chefe de segurança de Tikrit. "Acreditamos que seja um estrangeiro porque é loiro e forte", disse. Não foram encontrados documentos no corpo, cujas mãos estavam algemadas.