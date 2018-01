Encontrado corpo de presidente da Macedônia Equipes de busca encontraram os corpos do presidente da Macedônia e de outras oito pessoas mortas em acidente aéreo numa remota região montanhosa da Bósnia, informou o governo macedônio. A morte do presidente Boris Trajkovski, um líder moderado de 47 anos que ajudou a unir o país, ocorre em um momento crítico para a nação, abalada pela insurgência armada da minoria albanesa étnica, iniciada em 2001. Trajkovski era bastante respeitado. Eleito em 1999, defendia uma inclusão mais ampla dos albaneses étnicos nas repartições públicas e agências do governo e era celebrado por seus esforços para fazer com que os dois lados vivessem unidos e em paz. "Esta é uma tragédia para todos nós. O presidente Trajkovski era um homem sincero, sempre querendo ajudar a todos", declarou Reis ul-Ulema Hadziefendi Emini, líder da comunidade muçulmana da Macedônia. Bósnia e Macedônia declararam um dia de luto oficial. Líderes de todo o mundo enviaram mensagens de condolências ao povo macedônio e pediram ao governo que dê seqüência ao trabalho de Trajkovski em busca da estabilidade do país.