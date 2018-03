Encontrado corpo na busca por especialista em armas do Iraque A polícia britânica encontrou um corpo esta manhã durante a busca por David Kelly, um ex-inspetor de armas da Organização das Nações Unidas que foi citado pelo governo como possível fonte de reportagens da BBC sobre falhas no relatório sobre armamentos do Iraque. Até o momento, as autoridades não confirmaram que o corpo seria do cientista. Kelly, de 59 anos, deixou sua casa ontem, por volta das 15h no horário local (12h em Brasília), para fazer uma caminhada. A família comunicou seu desaparecimento ontem, às 23h45 (20h45 no horário de Brasília). O ex-inspetor chegou a comparecer ao Comitê de Assuntos Externos do Parlamento para responder sobre seus contatos com a BBC. Na ocasião, ele confirmou ter dado uma entrevista à BBC, mas declarou que acreditava não ter sido a fonte da história. O corpo encontrado pela polícia estava a cerca de 8 quilômetros da casa de Kelly.