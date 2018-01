Encontrado corpo sem cabeça em rio no Iraque Um corpo sem cabeça, vestindo um macacão cor de laranja, foi encontrado no Rio Tigre, ao norte de Bagdá, informam militares americanos. A identidade do morto ainda é desconhecida, dizem as fontes. A polícia iraquiana, que descobriu o cadáver, o entregou aos americanos para identificação. Grupos rebeldes e terroristas vêm tomando trabalhadores estrangeiros no Iraque como reféns, ameaçando matá-los se suas exigências não forem cumpridas. Um desses grupos, ligado ao terrorista jordaniano Abu Musab al-Zarqawi, havia anunciado a execução de um refém búlgaro. O grupo de Al-Zarqawi já reivindicou responsabilidade pelas decapitações do americano Nicholas Berg e do sul-coreano Kim Sun-il.