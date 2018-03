Encontrado equipamentos e documentos do serviço secreto do Iraque Soldados norte-americanos encontraram na manhã deste sábado, no distrito de Azamiyah em Bagdá (Iraque), um escritório abandonado com vários equipamentos de inteligência e documentos secretos assinados pelo antigo serviço secreto iraquiano. Entre os equipamentos, alguns novos, estão uma máquina criptográfica e um aparelho de transmissão. Alguns documentos falam sobre o programa nuclear iraquiano. Um deles foi enviado pelo Conselho Nacional de Segurança para a Organização Nuclear Iraquiana, com cópia para o Mukhabarat, o serviço secreto de inteligência do país. O capitão norte-americano Ryan McWilliams afirmou que a descoberta é ?potencialmente significativa? por estar relacionado com o serviço de inteligência do Iraque. Azamiyah era um das regiões mais importantes do regime de Saddam Hussein e o último local onde o ex-presidente iraquiano apareceu em público antes da tomada de Bagdá pelas forças norte-americanas, em 9 de abril.