Encontrado explosivo em avião na Itália A polícia encontrou um dispositivo suspeito, possivelmente uma bomba, em um avião à espera de passageiros para um vôo doméstico, em um aeroporto no leste da Itália. O provável explosivo foi encontrado embaixo de um assento no avião da companhia aérea Alitalia, recém-chegado de Roma e parado no Aeroporto de Falconara, em Ancona. A aeronave deveria retornar à capital italiana na noite de hoje. "Houve um telefonema anônimo à polícia. Depois disso, soaram os alarmes", relatou, sob condição de anonimato, um membro do Corpo de Bombeiros do Aeroporto de Falconara. A polícia retirou o dispositivo e o detonou em segurança, prosseguiu a fonte. De acordo com o bombeiro, ninguém foi detido até o momento. A agência de notícias Ansa citou investigadores para informar que o artefato tinha a aparência de um maço de cigarros, com fios elétricos visíveis. O pacote estava escondido dentro de um colete salva-vidas, sob um assento, segundo a agência. Depois da explosão, especialistas teriam de juntar os destroços para determinar se se tratava realmente de uma bomba. No entanto, a agência de notícias publicou que os investigadores acreditavam que o artefato continha alguns explosivos, devido ao tamanho da explosão controlada que o destruiu. A Alitalia informou que aguarda o resultado das investigações. A polícia do aeroporto não comentou o episódio e não havia mais detalhes disponíveis.