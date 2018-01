Encontrado explosivo no segundo avião que caiu na Rússia As autoridades russas confirmam que foram encontrados traços de explosivo nos destroços do segundo dos dois aviões que caíram na Rússia, quase ao mesmo tempo, durante a semana. Isso reforça a suspeita de que atentados terroristas foram responsáveis por ambas as tragédias. Sinais de explosivo forma descobertos no jato Tu-134 que caiu terça-feira na região de Tula, informa Sergei Ignatchenko, porta-voz do serviço de Segurança Federal. Resíduos de uma substância do mesmo tipo já haviam sido identificados nos destroços de um Tu-154 que caiu no mesmo dia. Um website ligado a radicais islâmicos alega que os dois aviões foram vítimas de atentado, cometido em retaliação contra a guerra movida pela Rússia na república da Chechênia. Autoridades russas dizem que duas mulheres de sobrenome checheno, que estavam a bordo dos aviões derrubados, estão tendo seus históricos investigados.