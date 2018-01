Encontrado helicóptero russo na Chechênia; dois mortos Oito pessoas, entre soldados russos e policiais chechenos, foram mortas na Chechênia nas últimas 24 horas, e um helicóptero militar caiu enquanto voava sobre a região, matando dois dos três tripulantes a bordo. Autoridades atribuíram a queda a mau tempo ou erro do piloto, mas um funcionário do governo da Chechênia disse que aparelho foi alvejado por fogo antiaéreo. Cinco outras pessoas morreram quando um caminhão militar e um blindado de transporte de tropas passaram sobre minas terrestres, em dois incidentes separados na vila de Gikalo, perto da capital, Grozny. Em Grozny, dois policiais foram mortos por atacantes que abriram fogo a partir de carros em movimento. E um soldado russo morreu em combate com rebeldes. As forças russas reagiram aos ataques com a costumeira barragem de artilharia pesada contra supostos esconderijos de separatistas nas montanhas do sul do país, e detiveram 200 suspeitos.