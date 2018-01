Encontrado mais um corpo nos restos do Kursk Investigadores encontraram na terça-feira mais um corpo nos restos do submarino nuclear Kursk, informou hoje um promotor militar russo. Ao todo, 93 corpos foram retirados do submarino, que explodiu e afundou no Mar de Barents em agosto de 2000, matando as 118 pessoas a bordo. Doze corpos foram recuperados durante uma operação submarina de resgate logo após o acidente. Os demais corpos foram encontrados depois de a embarcação ter sido levada a uma doca seca em outubro de 2001. O corpo foi encontrado na terça-feira, mas foram necessários dois dias para que ele fosse retirado dos restos do submarino.