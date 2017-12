Encontrado ´manual´ dos atentados ao WTC Terroristas envolvidos nos atentados de 11 de setembro abandonaram cópias de um documento escrito em árabe que fornecia instruções detalhadas para as missões suicidas que estavam prestes a realizar, uma espécia de manual dos ataques, disse um oficial americano, sob condição de anonimato. Uma cópia do documento foi encontrada em uma mala do terrorista Mohamed Atta, suspeito de organizar os ataques e voar em direção a uma das torres do World Trade Center, disse o oficial. Mais uma cópia foi encontrada entre os destroços de um avião da United Airlines que caiu na Pennsylvania e uma terceira anotação foi achada em um dos carros dos seqüestradores. De acordo com o funcionário, o documento é a mais chocante visão do ataque planejado pelos terroristas e continha uma lista das tarefas envolvidas na missão e instruções para a preparação mental e espiritual dos atentados. Dois dois aviões foram lançados contra o World Trade Center, e um terceiro contra o Pentágono. Outro caiu na Pennsylvania.