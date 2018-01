Encontrado material nuclear em área militar no Irã Inspetores das Nações Unidas descobriram equipamento nuclear de alta tecnologia numa base da Força Aérea iraniana, disseram diplomatas. A descoberta parece ser o primeiro elo concreto entre o programa nuclear iraniano e as Forças Armadas do país. Uma alta autoridade iraniana negou que o equipamento esteja sendo usado para desenvolver armas, ou que os militares estejam envolvidos em um programa nuclear. Os diplomatas, que falaram na condição de anonimidade, disseram que a centrífuga foi descoberta em uma base aérea nos arredores da capital, Teerã. Esse equipamento é usado no enriquecimento do urânio, que pode servir para bombas ou como combustível em usinas. Os diplomatas disseram que ainda é cedo para acusar o Irã de tentar fazer armas atômicas, uma vez que a centrífuga também pode servir para fins pacíficos, mas põe em dúvida a alegação iraniana de que as Forças Armadas não estão envolvidas em atividade nucleares. O porta-voz da chancelaria iraniana, Hamid Reza Asefi, disse que o equipamento faz parte de um projeto de pesquisa, e que as centrífugas ainda não estão em fase de implementação.