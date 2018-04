Encontrado no Egito templo de deusa em forma de gato

O Conselho Supremo de Antiguidades disse hoje que as ruínas do templo foram descobertas na área de Kom el-Dekkah, na cidade portuária de Alexandria, no Mediterrâneo. Segundo a entidade, acredita-se que o templo pertenceu à rainha Berenice, esposa do rei Ptolomeu III, que governou o Egito no século III a.C.

O arqueólogo que comandou a escavação, Mohammed AbdelMaqsood, disse que as ruínas indicam que esse pode ser o primeiro templo ptolomaico descoberto em Alexandria dedicado a Bastet e indica que o culto à deusa continuou no país após o fim da antiga era egípcia.