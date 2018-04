Encontrado o corpo do 4º mineiro soterrado no Equador O corpo do último mineiro que estava soterrado desde sexta-feira em jazida de ouro do Equador foi encontrado ontem, 20, por equipe de resgate. Ele estava a 150 metros de profundidade. Um pouco antes, os socorristas haviam encontrado o corpo do terceiro mineiro, elevando para quatro o número de mortos no acidente ocorrido na sexta-feira, 15. "Encontramos os dois mineiros mortos. O corpo de um deles estava nu, e o outro, semi-soterrado", afirmou Giorgy Ramírez, um dos trabalhadores que participaram das operações de resgate.