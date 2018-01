Encontrado o helicóptero desaparecido no Nepal O helicóptero que desapareceu no sábado passado ao leste do Nepal com 24 pessoas a bordo, entre elas um ministro nepalês, foi encontrado nesta segunda-feira 500 quilômetros ao leste da capital sem que se tenha confirmado a presença de sobreviventes. Fontes do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), organização que tinha fretado o helicóptero, assinalaram que não existem informações sobre a presença de sobreviventes, embora ainda existam "esperanças". O helicóptero foi achado a pouco mais de um quilômetro ao sudoeste do povoado de Ghunsa, no distrito de Kaelegung, 500 quilômetros ao leste da capital do Nepal, Katmandu. A porta-voz da WWF em Katmandu, Krishna Gurung, informou que o helicóptero foi encontrado na tarde deste domingo por uma equipe de resgate por terra, mas que a informação não foi confirmada até a manhã desta segunda-feira. A aeronave desapareceu no sábado por volta das 11h (2h15 em Brasília) com 24 pessoas a bordo, entre elas o ministro nepalês para a Conservação da Terra, Gopal Rai, e sua esposa. Também viajavam no helicóptero vários oficiais do governo nepalês e trabalhadores de diversas agências humanitárias internacionais. As más condições atmosféricas dificultaram as buscas pelo helicóptero. O helicóptero, operado pela Shree Air, é um modelo Mim-17 de fabricação russa que tinha sido fretado pelo WWF para que os viajantes visitassem algumas reservas naturias ao leste do país.