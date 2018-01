Encontrado possível túmulo de Genghis Khan Uma equipe que busca o local do sepulcro de Genghis Khan descobriu um cemitério murado a 320 quilômetros a nordeste da capital da Mongólia que, talvez, contenha os restos mortais do conquistador do século 13. "É uma descoberta empolgante porque está localizada nas proximidades do local onde ocorreram outros eventos importantes na vida de Genghis Khan", disse o professor de história da Universidade de Chicago, John Woods, que comandou a expedição organizada pelo advogado Maury Kravitz, um explorador amador que estuda a vida de Genghis Khan há 40 anos. Woods disse não saber ao certo se Khan, que morreu em 1227 por causa de uma queda de cavalo, está enterrado no local, mas a equipe acredita que ao menos 20 túmulos ainda não abertos pertençam a "pessoas de status superior". Esses devem ser os primeiros sepulcros imperiais mongólicos já descobertos.