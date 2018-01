Encontrado restos humanos em boca de tubarão Um grupo de pescadores da ilha turística de Bangcoc, na Malásia, capturou um tubarão, de aproximadamente 300 quilos, que trazia presos entre os dentes uma mão e uma perna humana. As informações foram divulgadas pelo jornal local ?New Straits Times". Após abriram o corpo do tubarão, os agentes policiais encontraram mais restos humanos, que serão analisados pelas autoridades.