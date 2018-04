Encontrado sobrevivente da queda do avião em Comores Um funcionário da companhia de aviação estatal Yemenia, do Iêmen, disse que foi encontrado um sobrevivente no local do acidente com o A310, que caiu nesta terça-feira no Oceano Índico, na costa das Ilhas Comores. O Airbus A310 levava 142 passageiros e 11 tripulantes e caiu quando se aproximava do aeroporto internacional de Moroni, na ilha Grande Comore, a principal do arquipélago. O voo era procedente de Paris, com escalas em Marselha e em Sana, capital do Iêmen.