Encontrado vídeo no apartamento dos suspeitos de terrorismo Uma fita de vídeo, em que três pessoas fortemente armadas davam ao governo espanhol uma semana para se retirar do Iraque e do Afeganistão, foi encontrada hoje no apartamento onde três suspeitos de participação nos atentados de 11 de março em Madri se explodiram quando foram cercados pela polícia espanhola no último dia 3, disse hoje o Ministro do Interior. Ainda não se sabe quando o vídeo foi produzido ou quando venceria o prazo final citado na fita. A polícia não sabe dizer se os homens que aparecem no vídeo são os mesmos que se explodiram no apartamento. A Espanha mantém 1.300 soldados no Iraque e 125 no Afeganistão. O atual governo socialista se comprometeu a retirar as tropas espanholas do Iraque até o dia 30 de junho, a menos que as Nações Unidas passem a controlar a ocupação no pós-guerra.