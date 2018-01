Encontrado vivo bebê que foi roubado da barriga da mãe Um bebê que havia sido roubado da barriga de sua mãe, grávida de oito meses, foi encontrado depois de um dia de buscas. Autoridades prenderam Lisa M. Montgomery, 36, acusada de estrangular a mãe da criança, Bobbi Jo Stinnett, de 23 anos. O bebê passa bem neste sábado. Bobbi Jo foi assassinada em sua casa, no condado de Nodaway, no Estado de Missouri, e o feto foi retirado à força do útero. Seu corpo foi encontrado pela mãe na quinta-feira à tarde. Bobbi Jo trabalhava numa fábrica de motores na cidade vizinha de Maryville. Ela espera seu primeiro filho. O marido estava trabalhando no momento do crime.