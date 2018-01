Encontrados 11 corpos na fronteira EUA-México Autoridades mexicanas encontradas 11 corpos enterrados nos fundos do que parece ser um esconderijo de traficantes de drogas nas proximidades da fronteira com os Estados Unidos. As buscam prosseguem. Os corpos foram descobertos ao longo do final de semana por agentes federais numa casa de Ciudad Juarez, informa o escritório do procurador-geral. Sete foram encontrados segunda-feira, enterrados no pátio da residência. Também foram descobertos três sacos de roupas, algumas das quais identificadas por parentes de pessoas desaparecidas.