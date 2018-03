Encontrados 12 brasileiros ilegais no Texas Uma mulher foi detida após ser acusada de hospedar 12 imigrantes ilegais brasileiros em seu apartamento, informaram autoridades americanas. Os 11 homens e uma mulher foram encontrados na terça-feira em um apartamento de dois quartos. Estavam esperando para ser levados a diferentes cidades da costa leste dos EUA, disseram fontes do Escritório de Imigração e Alfândega. As idades dos brasileiros sem visto de entrada nos EUA variam entre 20 e 49 anos. Cada um deles teria pago US$ 10.000 a contrabandistas para cruzar a fronteira. Rosa Berta Perales, de 49 anos, foi detida e acusada de hospedar imigrantes ilegais, e poderá ser condenada a 18 meses de prisão.