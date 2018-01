Encontrados 13 corpos nos escombros do WTC Os corpos de 10 bombeiros e três civis foram retirados dos escombros do World Trade Center, em Nova York, depois que as equipes de resgate abriram o local onde ficava a recepção de uma das torres desabadas, disse nesta quarta-feira um porta-voz do sindicato de bombeiros. "Aqueles andares mais baixos estão agora nove metros abaixo do solo", disse Tom da Parma, da Associação dos Bombeiros Uniformizados. De acordo com ele, as traves de aço desabaram de uma forma que foram criados poços, onde foram encontrados muitos dos corpos das vítimas. Nenhum dos 13 corpos, todos descobertos ontem, foi identificado até a manhã desta quarta-feira.