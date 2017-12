Encontrados 20 cadáveres com marcas de tiro em Bagdá Os cadáveres de 20 pessoas com marcas de bala foram achados neste sábado em diferentes partes da capital iraquiana, informaram fontes do Ministério do Interior. As fontes detalharam que alguns dos corpos, achados por patrulhas policiais, tinham sinais de tortura. A Polícia levou os cadáveres ao necrotério central do Hospital Al Tib al Adli em Bagdá para tentar identificá-los. Na sexta, a Polícia iraquiana anunciou ter encontrado 14 corpos com marcas de tiros, também em diferentes bairros da capital iraquiana. A aparição de cadáveres crivados de bala nas mais diferentes regiões do Iraque, especialmente em Bagdá, se transformou em um fato cotidiano no país, onde a violência sectária, suscitada em 22 de fevereiro após um atentado contra um templo xiita em Samarra, já causou a morte de milhares de pessoas.