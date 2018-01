Encontrados 25 corpos em diversos bairros de Bagdá Fontes do Ministério do Interior do Iraque informaram que 25 corpos, entre eles o de uma mulher, foram encontrados nas últimas 24 horas em diversas áreas de Bagdá. As fontes explicaram à que nove deles estavam no interior de um carro-bomba, no oeste da capital. A informação foi confirmada pelo Exército americano. Os soldados iraquianos tiraram os corpos do veículo enquanto uma equipe de especialistas neutralizava os explosivos. Pelo menos 11 pessoas foram feridas nesta sexta-feira pela explosão de dois artefatos explosivos perto de um posto de gasolina no bairro de al-Karrada, no centro de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas.