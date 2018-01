Encontrados 33 sobreviventes de naufrágio na República Dominicana Pescadores encontraram no mar, na tarde desta terça-feira, 33 dos passageiros de uma embarcação que naufragou após deixar a República Domincana com destino a Porto Rico há mais de uma semana. O grupo foi localizado às 16h (hora local), a cerca de 4km da praia Matancitas, em Nagua - uma aldeia de pescadores na costa norte dominicana, a 180km de Santo Domingo. Dezenas de pessoas continuam desaparecidas. Entre os resgatados estão 25 homens e oito mulheres. Os migrantes foram encontrados em avançado estado de desidratação e com graves queimaduras provocadas pelo sol. Pelo menos três deles morreram enquanto eram transportados para um hospital. As autoridades do país informaram que prosseguirão as buscas aos demais desaparecidos. Segundo oficiais da marinha, a embarcação zarpou no último dia 29 com 70 passageiros a bordo. Mas uma sobrevivente disse que o barco levava 85 pessoas: quinze passageiros teriam embarcado em uma parada. Ainda segundo relatos de sobreviventes, os náufragos teriam se alimentado de leite materno e praticado canibalismo para sobreviver.