Encontrados 34 corpos com sinais de tortura em Bagdá A polícia iraquiana encontrou 34 corpos com sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdá nas últimas horas, informaram fontes do Ministério do Interior. Alguns corpos estavam amarrados e apresentavam, além de sinais de tortura, várias marcas de balas no peito e na cabeça. Segundo as fontes, os corpos foram levados ao depósito do hospital al-Tib al-Adli para identificação.