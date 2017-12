Encontrados 40 corpos em vala comum na Colômbia Agentes da Promotoria colombiana desenterraram no noroeste do país 40 corpos de supostas vítimas de grupos paramilitares, informaram na segunda-feira fontes oficiais. A vala foi encontrada na localidade de Tierradentro, no município de Montelíbano, em Córdoba, um dos principais territórios de atuação das Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC). Em Córdoba, a Promotoria recebeu em 2006 cerca de 3 mil denúncias de pessoas desaparecidas nos últimos anos, possivelmente vítimas de massacres dos paramilitares de extrema direita das AUC. Em alguns casos, as fossas foram achadas graças a informação dada pelos parentes das vítimas. Os investigadores agora tentam estabelecer se os restos apresentam sinais de torturas. As autoridades colombianas localizaram cerca de 4 mil valas comuns em todo o país com base em declarações de paramilitares desmobilizados e de outras fontes, revelou há pouco o procurador-geral Mario Iguarán. Em muitos casos, após serem assassinadas por paramilitares, as vítimas foram enterradas por seus parentes em segredo, "por medo", segundo fontes oficiais.