Encontrados 58 corpos nas últimas 24 horas no Iraque A polícia iraquiana encontrou nas últimas 24 horas os corpos de 58 pessoas assassinadas em Bagdá e arredores, todas com um tiro na cabeça, segundo informou nesta quinta-feira o porta-voz do Ministério do Interior, Osama Saad. Dos 58 corpos, todos de árabes sunitas, 52 foram localizados na quarta-feira, em vários bairros da capital, enquanto os outros foram encontrados hoje na região de Abu Deshier, ao sul da capital. O porta-voz vinculou esses assassinatos às represálias dos muçulmanos xiitas ao atentado à bomba de quarta-feira contra a Mesquita Dourada de Samara, santuário sagrado para os seguidores dessa comunidade, localizado a cerca de 120 quilômetros ao norte de Bagdá.