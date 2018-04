Encontrados 8 corpos no Costa Concordia

Mergulhadores que vasculham o navio Costa Concordia, que naufragou diante da Ilha de Giglio, na Itália, em 13 de janeiro, encontraram ontem outros oito corpos na embarcação. Incluindo os desaparecidos - cuja morte é dada como certa pelas autoridades -, o número de vítimas do desastre chega a 32.

Um dos cadáveres encontrados ontem é o de uma menina. A única criança que constava da lista de desaparecidos foi identificada como a italiana Dayana Arlotti, de 5 anos. Ela viajava no cruzeiro com o pai, Williams, e a namorada dele. A mulher sobreviveu, mas o homem está entre os desaparecidos.

A família de Dayana afirmou que o pai da menina tinha um histórico de problemas de saúde. No cruzeiro, ele celebrava com a namorada, identificada pela imprensa italiana como Michela Maroncelli, e a filha o fato de ter recebido recentemente um rim e um pâncreas novos. Algumas testemunhas afirmaram que viram Williams pela última vez durante o naufrágio, enquanto ele ia à cabine buscar medicamentos contra rejeição dos quais sua vida dependia.

Nos primeiros dias após o acidente, a mãe de Dayana afirmou ter esperanças de encontrar a filha com vida. Após a notícia de que o corpo de uma criança foi encontrado no navio, seu advogado disse que ela estava a caminho do hospital para onde o cadáver foi levado. Na operação de ontem, mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram baixados de helicópteros. Pouco depois, os oito corpos foram localizados. Os socorristas retiraram apenas os cadáveres da criança, de um homem e de uma mulher, pois a operação foi suspensa por causa do mau tempo.

Enquanto técnicos continuam a retirada das 2,35 mil toneladas de combustível armazenadas no Costa Concordia para evitar um vazamento que provoque um desastre ambiental, as equipes que buscam os sete desaparecidos restantes esperam a chegada de mergulhadores franceses, britânicos e suecos para intensificar a procura.

Na parte submersa da embarcação, detritos e móveis dificultam as operações. No total, 25 corpos foram localizados no naufrágio.

A Justiça de Grosseto acusa o capitão do Costa Concordia, Francesco Schettino, e o segundo no comando da embarcação, Ciro Ambrosio, de homicídio culposo (sem intenção) múltiplo, naufrágio e abandono de navio (crime cuja pena chega a 12 anos de prisão na Itália).

A primeira audiência judicial do comandante - que cumpre prisão domiciliar na região de Nápoles - está prevista para ocorrer no dia 3.

Ontem, a Costa Cruzeiros, responsável pela embarcação, disse ter sido notificada de que outros sete funcionários da empresa são investigados por responsabilidade no acidente. / AP e AFP