Encontrados cerca de 50 corpos em diferentes áreas de Bagdá Patrulhas policiais iraquianas encontraram nesta quarta-feira, 27, cerca de 50 corpos com marcas de bala em diferentes regiões de Bagdá, segundo fontes do Ministério do Interior. As fontes disseram à agência EFE que a maioria dos corpos tinha as mãos amarradas e sinais de tortura. Vários cadáveres estavam abandonados perto do rio Tigre. Os corpos foram levados ao necrotério para identificação, acrescentou o Ministério do Interior. A descoberta de dezenas de cadáveres tornou-se um trabalho rotineiro para a polícia desde que foi deflagrada a onda de violência sectária no Iraque após um atentado, em 22 de fevereiro, em Samarra, contra uma importante mesquita xiita.