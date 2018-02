Encontrados cinturões-bomba em cidade do Iraque Tropas americanas encontraram uniformes militares dos EUA e cinturões-bomba, como os usados por militantes suicidas, escondidos numa casa de rebeldes iraquianos, na cidade de Faluja. A descoberta levanta a preocupação de que os insurgentes passem a cometer atentados do tipo. Buscas revelaram cinco cinturões e uma caixa marcada ?82ª Aerotransportada?, cheia de fardas americanas, disse o tenente-coronel Brennan Byrne. Ele disse que a descoberta sugere que rebeldes pretendem usar os uniformes para se aproximar das forças dos EUA e, então, ativar os explosivas. Ainda não se viu o uso de táticas suicidas em Faluja desde que as forças dos EUA iniciaram o cerco à cidade, há uma semana. Byrne disse que não está claro se o equipamento encontrado pertence a uma célula estrangeira, talvez ligada à Al-Qaeda, ou se os sunitas iraquianos pretendem adotar métodos suicidas.