Encontrados corpos de 4 crianças mortas em incêndio no Japão Os bombeiros de Himeji, localidade do sudoeste do Japão, encontraram os corpos de quatro das cinco crianças desaparecidas na madrugada desta quarta-feira no incêndio que arrasou a casa de dois andares, de madeira, onde elas estavam com seus parentes. Na casa havia quatro famílias no momento do acidente, que causou também ferimentos em quatro adultos. Os bombeiros continuam tentando achar a quinta criança desaparecida entre os restos carbonizados da casa.