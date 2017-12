Encontrados corpos de dois palestinos em Hebron Os corpos de dois palestinos ?suspeitos? de colaborarem com Israel foram encontrados na manhã desta terça-feira em Hebron, ao sul da Cisjordânia. O corpo de Anas Al Ashab, de 30 anos, estava próximo da Universidade Islâmica. A outra vítima, Ayman al Julani, estava próximo a uma mesquita. Em Ramallah, as tropas israelenses continuam cercando o quartel-general de Yasser Arafat. Desde domingo, pelo menos 30 palestinos foram presos. Segundo um porta-voz militar, os detidos são suspeitos de atividades terroristas. Israel informou ainda que encontrou dois carros-bomba com 60 kg de explosivos cada.